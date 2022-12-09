Рыбу шемаю исключили из Красной книги Ростовской области

Шемая несколько лет находилась на грани уничтожения. Фото: Минприроды Ростовской области

В Ростовской области из Красной книги региона исключили азово-черноморскую шемаю. Эта рыба несколько лет находилась на грани уничтожения, но теперь популяция снова восстановлена, сообщили в Минприроды Дона.

За вынесение рыбы из списков проголосовали еще в конце ноября. Однако это не означает, что ее можно добывать уже сейчас. Шемая еще пока числится редкой, кроме того, вылов должны официально разрешить.

К слову, перечень по исключению некоторых видов из Красной книги должны составить специалисты ЮНЦ РАН в 2023 году. Контракт на эти работы уже заключили.

Напомним, около 10-15 лет назад шемая находилась на грани исчезновения, и ее вылов был под запретом. Вид поддерживали с помощью искусственного воспроизводства, сейчас нерест проходит естественно.

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