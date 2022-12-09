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НовостиОбщество9 декабря 2022 7:27

Рыбу шемаю исключили из Красной книги Ростовской области

Это не означает, что ее можно добывать уже сейчас, вылов должны разрешить официально
Ангелина СКИБА
Шемая несколько лет находилась на грани уничтожения. Фото: Минприроды Ростовской области

Шемая несколько лет находилась на грани уничтожения. Фото: Минприроды Ростовской области

В Ростовской области из Красной книги региона исключили азово-черноморскую шемаю. Эта рыба несколько лет находилась на грани уничтожения, но теперь популяция снова восстановлена, сообщили в Минприроды Дона.

За вынесение рыбы из списков проголосовали еще в конце ноября. Однако это не означает, что ее можно добывать уже сейчас. Шемая еще пока числится редкой, кроме того, вылов должны официально разрешить.

К слову, перечень по исключению некоторых видов из Красной книги должны составить специалисты ЮНЦ РАН в 2023 году. Контракт на эти работы уже заключили.

Напомним, около 10-15 лет назад шемая находилась на грани исчезновения, и ее вылов был под запретом. Вид поддерживали с помощью искусственного воспроизводства, сейчас нерест проходит естественно.

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