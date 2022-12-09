В Шахтах на одной из улиц произошло ДТП с «перевертышем»

В аварию попал водитель автомобиля Daewoo Nexia. Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Шахтах на улице Красинской зарегистрировали ДТП с «перевертышем». Об этом сегодня, 9 декабря, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

По предварительным данным, вчера вечером 35-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, и его авто резко опрокинулось.

Судя по фото с места происшествия, машина перевернулась на крышу, а потом процарапала асфальт капотом и лобовым стеклом.

Известно, что в этой аварии никто не пострадал, только автомобиль получил механические повреждения. Сейчас правоохранители еще устанавливают причины случившегося. Донских водителей просят строго соблюдать ПДД, придерживаться безопасной скорости и не совершать резких маневров на дороге.

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