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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 10:36

В Шахтах водитель иномарки умер за рулем из-за сердечного приступа

Сейчас детали происшествия уточняют правоохранители
Ангелина СКИБА
Рано утром на место ДТП вызывали бригаду медиков, но водителя спасти не смогли

Рано утром на место ДТП вызывали бригаду медиков, но водителя спасти не смогли

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шахтах из-за проблем с сердцем за рулем иномарки погиб 57-летний мужчина. Об этом сообщают сотрудники отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

- Авария произошла около 8 часов утра 9 декабря. Предварительно, автомобиль Lada Largus, по неизвестной причине, пролетел через встречную полосу и врезался в опору уличного освещения, - рассказали в ведомстве.

Удар оказался довольно сильным, и сам по себе мог оказаться смертельным, однако медики поставили другой диагноз. По мнению специалистов, у водителя произошел сердечный приступ. Пока неясно, в какой момент недуг поразил мужчину - до аварии или во время столкновения с препятствием. Ситуацию сейчас уточняют сотрудники полиции.

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