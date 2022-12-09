В Шахтах водитель иномарки умер за рулем из-за сердечного приступа

Рано утром на место ДТП вызывали бригаду медиков, но водителя спасти не смогли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Шахтах из-за проблем с сердцем за рулем иномарки погиб 57-летний мужчина. Об этом сообщают сотрудники отдела пропаганды УГИБДД России по Ростовской области.

- Авария произошла около 8 часов утра 9 декабря. Предварительно, автомобиль Lada Largus, по неизвестной причине, пролетел через встречную полосу и врезался в опору уличного освещения, - рассказали в ведомстве.

Удар оказался довольно сильным, и сам по себе мог оказаться смертельным, однако медики поставили другой диагноз. По мнению специалистов, у водителя произошел сердечный приступ. Пока неясно, в какой момент недуг поразил мужчину - до аварии или во время столкновения с препятствием. Ситуацию сейчас уточняют сотрудники полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Шахтах на одной из улиц произошло ДТП с «перевертышем»

Сейчас полицейские еще устанавливают причины случившегося (подробности)