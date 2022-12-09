В Ростове-на-Дону опровергли начало строительства ТЦ на месте фонтана

Ростовчане заметили, что около гостиницы частично разобрали забор и завезли новые трубы Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ростове-на-Дону на площади Ленина, в районе фонтана и гостиницы «Амакс», начали плановое обновление коммуникаций. Эту информацию 9 декабря сообщили в пресс-службе «Ростовводоканала».

- На участке ничего не сносят и не возводят. Проводится реконструкция водопроводной сети, - пояснили в компании журналисту «КП - Ростов-на-Дону».

Добавим, городская администрация еще уточняет ситуацию на указанной территории. Официального комментария от властей пока не поступало.

Напомним, ранее местные жители заметили, что около гостиницы частично разобрали забор и завезли новые трубы. После этого люди предположили, что на площадке начали строить новый торговый центр - о планах по возведению двухэтажного здания неоднократно говорилось ранее.

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