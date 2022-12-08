В Ростове очевидцы сообщили о начале строительства ТЦ на площади Ленина

Участок для строительства перепродали за 160 млн рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове на площади Ленина начали строительные работы. По словам очевидцев, забор перед гостиницей «Амакс» уже частично разобрали, также в декабре на площадку успели завезти некоторые материалы. Правда после этого на участке пока никто не появлялся.

Речь идет о территории, на которой вместо фонтана собираются возвести торговый центр. Ранее представители Общества охраны памятников истории требовали ввести охранную зону и отменить все планы на какие-либо здания. Однако через время сами истцы поменяли взгляд на ситуацию. В итоге судебные разбирательства завершили в январе 2022 года.

Напомним, владелец территории на площади Ленина планирует возвести двухэтажный магазин. Участок для этого объекта перепродали за 160 млн рублей. Ранее на этом же месте хотели выстроить многоквартирный дом.

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