В Ростове выбрали подрядчика, который выполнит капремонт Дворца спорта за 1,6 млрд рублей

На проведение работ выделят более 1,6 млрд рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростове определили подрядчика, который займется капитальным ремонтом Дворца спорта. По контракту, на проведение работ выделят более 1,6 млрд рублей. Эту информацию указали на сайте госзакупок.

Речь идет о здании в переулке Халтуринском. Исполнитель должен провести реконструкцию до 25 декабря 2025 года. Финансирование будет поступать ежегодно с 2022 года. Заказчиком выступает Спортивная школа олимпийского резерва № 8 имени Понедельника.

К слову, победителя тендера смогли выбрать только со второго раза. Первоначально итоги должны были подвести еще в середине ноября, но этого не случилось из-за отсутствия заявок. Позже по итогам повторного поиска объявили о закрытии конкурса.

Известно, что обновлением Дворца спорта теперь будет заниматься одна из ростовских компаний. Предварительно, ранее фирма выполнила строительство парка «Левобережного», а также занималась возведением музея «Россия - моя история».

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