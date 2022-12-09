В Ростовской области в полыхающей хозпостройке погибли двое мужчин

Огнем было охвачено 24 кв. метра, выгорела хозяйственная постройка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два человека погибли при пожаре в хозпостройке в станице Романовской Волгодонского района. Эта трагедия произошла сегодня, 9 декабря, сообщает пресс-служба донского управления МЧС.

Известно, что на вызов бригада пожарных выехала сегодня около 5:54. Всего задействовали 9 человек и 4 единицы техники.

Распространение огня было остановлено в 6:04 на площади в 24 кв. метра. Все потушили в 6:20, после этого на пепелище обнаружили тела двух человек. Позже выяснилось, что в пламени погибли мужчины 66 и 46 лет.

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Сейчас детали происшествия уточняют правоохранители (подробности)