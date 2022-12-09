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НовостиОбщество9 декабря 2022 13:23

В Ростове на время уборки наледи ограничили проезд по улице Тарновского-Терлецкого

Перекрытый участок пути нужно объезжать
Ангелина СКИБА
Водителей просят заранее планировать свой маршрут

Водителей просят заранее планировать свой маршрут

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 9 декабря в Ростове-на-Дону на время уборки наледи ограничили проезд по улице Тарновского-Терлецкого. Предупреждение об этом опубликовано на сайте городской администрации.

- Ограничения ввели на участке от переулка Чалтырьского до улицы Автодорной. Просим автомобилистов заранее планировать свой маршрут, - говорится в сообщении.

Маршрут объезда: переулок Чалтырьский - улица Таганрогская - улица Дачная - улица 56-й Армии.

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