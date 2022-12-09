В Ростове на время уборки наледи ограничили проезд по улице Тарновского-Терлецкого

Водителей просят заранее планировать свой маршрут Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 9 декабря в Ростове-на-Дону на время уборки наледи ограничили проезд по улице Тарновского-Терлецкого. Предупреждение об этом опубликовано на сайте городской администрации.

- Ограничения ввели на участке от переулка Чалтырьского до улицы Автодорной. Просим автомобилистов заранее планировать свой маршрут, - говорится в сообщении.

Маршрут объезда: переулок Чалтырьский - улица Таганрогская - улица Дачная - улица 56-й Армии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 14 декабря на улице Нариманова в Ростове на два месяца ограничат движение машин

Сложности с проездом появятся из-за реконструкции коллектора (подробности)