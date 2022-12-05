С 14 декабря на улице Нариманова в Ростове на два месяца ограничат движение машин

Также ограничения введут на Марксистском и Тибетской
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С 14 декабря до 15 февраля в Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта по участку улицы Нариманова. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.
- Знаки и ограничения должны выставить на отрезке пути от Марксистского до Пришкольной, - говорится в сообщении.
Параллельно в этот же период сложности с проездом ожидаются на Нариманова, от Марксистского до Тбилисского, и на Марксистском, между строениями №9 до №1А. Ограничения введут из-за реконструкции канализационного коллектора.
Добавим, также из-за обновления водопроводной линии частично перекроют Тибетскую, от Пришкольной,35 до Тибетской, 20.
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