С 14 декабря на улице Нариманова в Ростове на два месяца ограничат движение машин

Также ограничения введут на Марксистском и Тибетской Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 14 декабря до 15 февраля в Ростове-на-Дону ограничат движение транспорта по участку улицы Нариманова. Об этом предупреждает городской департамент автодорог.

- Знаки и ограничения должны выставить на отрезке пути от Марксистского до Пришкольной, - говорится в сообщении.

Параллельно в этот же период сложности с проездом ожидаются на Нариманова, от Марксистского до Тбилисского, и на Марксистском, между строениями №9 до №1А. Ограничения введут из-за реконструкции канализационного коллектора.

Добавим, также из-за обновления водопроводной линии частично перекроют Тибетскую, от Пришкольной,35 до Тибетской, 20.

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