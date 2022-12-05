Один человек погиб, еще двое пострадали в массовом ДТП на улице Нансена в Ростове

На улице Нансена столкнулись «ВАЗ 2108», Lada Largus и «ГАЗель». Фото: отдел пропаганды УГИБДД России по РО

В Ростове один человек погиб, еще двое пострадали в ДТП с участием легковушек и «ГАЗели». Это произошло сегодня, 5 декабря, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по региону.

Столкновение зарегистрировали на улице Нансена около 11 утра. Предварительно, 51-летний водитель автомобиля «ВАЗ 2108» в разрешенном месте выехал на встречную полосу, но лоб в лоб врезался в Lada Largus. После этого «ВАЗ» отбросило на малотоннажный грузовик.

- В результате погиб владелец «ВАЗ 2108», травмы получили водитель «ГАЗели» и его пассажир. Сейчас обстоятельства уточняют сотрудники полиции, - добавили в УГИБДД.

Донских автолюбителей просят быть предельно осторожными за рулем. Нужно всегда соблюдать ПДД, выдерживать безопасную скорость и дистанцию. Лучше не выполнять необдуманных маневров на дороге.

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