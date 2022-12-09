Сити-менеджер Ростова вручил детям-сиротам ключи от новых квартир

Жилье получили 34 человека. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

9 декабря в Ростове-на-Дону ключи от новых квартир получили сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Всего новые квадратные метры передали 34 новоселам, рассказал сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Обеспечивать жильем детей, когда-то оставшихся без попечения родителей, - одна из наших приоритетных задач. Мы полностью закрыли потребность в жилплощади для тех, кто достиг 18-летнего возраста. С 2019 года в свои квартиры въехали 670 молодых людей, в этом году - 204 человека, - уточнил Алексей Логвиненко.

Глава администрации добавил, что владельцы квартир будут жить в микрорайоне Левенцовка.

- Здесь успешно работает современная детская поликлиника, есть 7 детских садов на 895 мест и школа с бассейном на 1400 мест, - сообщил Алексей Логвиненко.

Добавим, сейчас в микрорайоне завершают строительство еще одного детсада и физкультурно-спортивного комплекса. Две школы на 2375 мест планируют сдать в 2023 году. Также в будущем в Левенцовке появится Дом культуры.

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