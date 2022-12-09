В Ростовской области за 10 месяцев на 50% увеличилось производство радиолокационных станций

Фирма выпускает навигационные радиолокационные станции для судов всех типов. Фото: сайт донского правительства.
В Ростовской области за 10 месяцев текущего года на ростовском предприятии «Горизонт» объем производства продукции увеличился на 50%, рассказал замгубернатора региона Игорь Сорокин.
По его словам, в 2022 году на предприятии начата комплексная модернизация основных производств. Сейчас создаются производственные участки под выпуск новой продукции. Фирма выпускает навигационные радиолокационные станции для судов, в том числе радиолокационные станции для систем управления движением судов и комплексы наблюдения.
Продукция донского производителя обеспечивает безопасность движения судов и помогает охранять границы государства. По итогам года ожидается рост объема производства более чем в 1,5 раза. Приобретение новых станков потребовало оформления льготого заема в размере 20 миллионов рублей.
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