После 10 и 11 декабря в Ростовской области ожидаются дожди

В понедельник, 2 декабря, по области прогнозируют дождь и температуру до 5-7 градусов. Фото: Денис Демков

Синоптики обещают, что предстоящие выходные в Ростовской области, 10 и 11 декабря, станут довольно теплыми. Но уже в понедельник, 12 декабря, в регионе зарядят дожди, а ветер усилится.

Так, в субботу днем термометр покажет до 6 градусов тепла, в ночные часы потеплеет до 2 градусов. По северу области пройдет небольшой снег с дождем.

В воскресенье столбик термометра в дневные часы будет показывать до 7-8 градусов, а в ночные — до 4 градусов. Юго-восточный ветер значительно ослабнет по сравнению с предыдущей неделей — до 5 метров в секунду, с порывами до 10-12 метров в секунду.

А вот в понедельник, 12 декабря, по области прогнозируют дождь и температуру до 5-7 градусов.

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