Госэкспертиза в Новочеркасске одобрила проект ремонта Атаманского дворца

Решение о передаче в управление РПЦ здания Старочеркасского музея-заповедника было принято в 2015 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Госэкспертиза одобрила проектную документацию капремонта Атаманского дворца в городе Новочеркасске. Об этом говорится в заключении на сайте Единого государственного реестра заключений.

Согласно документации, заказчиком проекта, подготовленного ООО «ЖилСтройПроект», выступит Новочеркасский музей истории Донского казачества. Решение о передаче в управление РПЦ здания Старочеркасского музея-заповедника было принято в 2015 году. Здание должно было быть передано РПЦ в период до 2021 года.

Обоснованием для передачи дворца было то, что в 1834 году он якобы был передан собственниками церкви для организации женского монастыря. В справке Российского государственного исторического архива говорится о факте «жертвования» Ефремовыми церкви двухэтажного дома. При советской власти здание стало именоваться Атаманским дворцом.

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