Из областного бюджета выделят 14,4 миллиона рублей на проект реконструкции Атаманского дворца в Новочеркасске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил реконструировать Атаманский дворец в городе Новочеркасске. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

До заседания совета в казачьей столице глава региона побывал во дворце. А позже попросил презентовать ему проект реконструкции здания, которое является объектом культурного наследия. Также губернатор поручил представить презентацию проекта реконструкции Атаманского дворца, который посетил до заседания совета.

- Это единственный такой дворец в нашей стране. Легендарное место, где бывали Александр III, Александр I, Николай II, другие знаковые фигуры. Важно, чтобы объект сохранил свою уникальность, - высказался Василий Голубев.

Из регионального бюджета на разработку проекта планируется выделить 14,4 миллиона рублей.

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