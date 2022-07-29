2023 год в донском регионе может стать годом атамана Платова. Фото: Правительство РО

Губернатор Ростовской области Василий Голубев анонсировал год атамана Платова на Дону. Об этом сообщили в пресс-службе правительства донского региона.

Свою инициативу глава региона высказал в пятницу, 29 июля, во время заседания совета по культуре и искусству в Новочеркасске. Губернатор сообщил, что 2023 год в Ростовской области может быть признан годом атамана Платова. Это может быть связано с предстоящим юбилеем этой выдающейся исторической личности. В предстоящем году исполнится 270 лет со дня его рождения.

Мероприятия, посвященные атаману Матвею Платову, планируют организовать не только на территории региона, но и в других областях страны, которые входят во Всевеликое войско Донское.

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