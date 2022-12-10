Девять призывников из Ростовской области будут служить в научных ротах

До конца призыва еще около двух тысяч новобранцев отправятся к местам несения службы. Фото: правительство Ростовской области

Девять новобранцев, призванных по срочной службе, из Ростовской области направлены в научные роты и станут интеллектуальной элитой вооруженных сил. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Осенняя призывная кампания - в разгаре, она началась 1 ноября. С ее начала к местам несения службы отправились уже около двух тысяч призванных на Дону.

Кроме призывников в научных ротах, донские новобранцы встали в ряды роты Почетного караула мотострелкового соединения Южного военного округа - это элитное подразделение несет службу на Мамаевом кургане.

До конца осеннего призыва к местам несения службы отправятся еще около двух тысяч призванных. Среди них - 15 парней, которые будут служить в Президентском полку комендатуры Московского Кремля.

Более 300 человек направятся в воинские части с уже имеющейся военно-учетной специальностью, также в рамках осеннего призыва будут направлены 174 казака.

- Проходящих военную службу по призыв категорически запрещено направлять в районы проведения спецоперации. Также призванные этой осенью не будут служить на вновь вошедшие в состав России территории, - подчеркнул заместитель губернатора Вадим Артемов.

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