Донские власти рассказали, как мобилизованным считают трудовой стаж, и какие нужны справки

У мобилизованного или его родных никто не будет спрашивать номер банковской карты и пароль к ней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В правительстве Ростовской области ответили на вопросы, которые чаще всего задают мобилизованные для участия в спецоперации и их родственники. Самые популярные вопросы касаются выплат, трудового стажа и справок.

В пояснении говорится, что справка формы № 5 требуется семье мобилизованного для получения льгот.

Что касается выплат, но призванным в воинские части жителям Дона положено как минимум 195 тысяч рублей, и деньги должны перечисляться вне зависимости от места службы бойца, а также они начисляются в период обучения. Также власти напомнили, что ни банк, ни военкомат не просят назвать данные карты - так делают только мошенники. Максимум представитель части может уточнить у родных реквизиты счета.

Стаж считается день в день, если боец находится в части, а на время участия в боевых действиях - день за три.

Также льготы распространяются и на семью мобилизованного. При сокращении на предприятии штата сотрудников, преимущество - у супруги призванного. Также работают льготы на зачисление в детсад - это работает даже, если супруги в разводе. Главное - чтобы отец был вписан в свидетельство о рождении ребенка.

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