Ростовские власти объяснили причину сноса фонтана в парке “Сказка”

К новому сезону фонтан должен работать. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители Ростова активно обсуждают причины сноса фонтана в парке “Сказка” в Советском районе города. Пресс-секретарь администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова в своем официальном аккаунте в соцсети прокомментировала ситуацию.

- На месте демонтированного фонтана в парке «Сказка» появится новый. Об этом рассказали районные власти. Решение о реконструкции приняли в связи с аварийным состоянием бетонной чаши старого сооружения, - пишет пресс-секретарь.

При этом летний сезон без фонтана местные жители не проведут. На этом месте появится новое сооружение.

- Ориентировочная дата открытия нового плоскостного фонтана - май 2023 года, - добавила Мария Петрова.

Добавим, уже сейчас разработаны эскизные варианты будущей конструкции, которые будут представлены горожанам на следующей неделе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В парке «Сказка» на Западном начали сносить фонтан

Здесь планируется построить новый плоскостной фонтан (подробнее)