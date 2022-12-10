Ростовские власти объяснили причину сноса фонтана в парке “Сказка”

К новому сезону фонтан должен работать.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жители Ростова активно обсуждают причины сноса фонтана в парке “Сказка” в Советском районе города. Пресс-секретарь администрации Ростова-на-Дону Мария Петрова в своем официальном аккаунте в соцсети прокомментировала ситуацию.
- На месте демонтированного фонтана в парке «Сказка» появится новый. Об этом рассказали районные власти. Решение о реконструкции приняли в связи с аварийным состоянием бетонной чаши старого сооружения, - пишет пресс-секретарь.
При этом летний сезон без фонтана местные жители не проведут. На этом месте появится новое сооружение.
- Ориентировочная дата открытия нового плоскостного фонтана - май 2023 года, - добавила Мария Петрова.
Добавим, уже сейчас разработаны эскизные варианты будущей конструкции, которые будут представлены горожанам на следующей неделе.
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