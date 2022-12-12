В Ростове без вести пропала 71-летняя пенсионерка

Пенсионерка не выходит на связь больше четырех дней. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону разыскивают 71-летнюю пенсионерку. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "ЛизаАлерт".

Анна Ирицян вышла из дома 9 декабря, после чего связь с ней пропала. Обеспокоенные родственники пенсионерки сразу же обратились в полицию. Позже к поискам подключились и волонтеры.

Рост Анны Аджибабовны около 161 сантиметра. У женщины нормальное телосложение, темно-каштановые волосы и карие глаза.

В день ухода пенсионерка была одета в сиреневый свитер, черные штаны, тапочки в сетку и красно-коричневую шаль.

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