В Таганроге мусорные экобоксы уберут с проезжей части дорог

Таганрогская администрация выполняет работы по устройству отдельных асфальтированных площадок для размещения экобоксов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге мусорные экобоксы будут убирать с проезжей части по просьбе жителей. Об этом рассказал замглавы городской администрации по вопросам городского хозяйства Алексей Махов.

Поднятый вопрос был обусловлен существующей проблемой — часто мусорные баки выставляются на не специально оборудованных площадках, а на проезжей части. Что мешает обзору и проезду автомобилей, создает аварийные ситуации. Алексей Махов отметил, что теперь подрядчик, который занимается вывозом твердых бытовых отходов, при поступлении сигналов от жителей, незамедлительно убирает экобоксы с проезжей части.

По словам замглавы, сейчас городская администрация выполняет работы по устройству отдельных асфальтированных площадок для размещения экобоксов.

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