Ростовчане на Ворошиловском устроили свалку

Местная администрация не спешила убирать мусор. Фото: прокуратура РО

В Ростове-на-Дону обнаружили несколько свалочных очагов в Ворошиловском районе. Как сообщили в региональной прокуратуре, незаконные мусорки появились вблизи проспекта Нансена, улицы Евдокимова и многих других. При этом местные власти не выполнили обязательства по устранению свалок.

В результате в дело вмешались сотрудники надзорного органа. Главе администрации района и руководителю муниципального учреждения, которые были ответственны за уборку территорий, внесли представления. Вскоре после этого мусорки убрали, землю привели в порядок и расчистили от отходов.

- Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности, наложен административный штраф в размере 30 тысяч рублей, - добавили в ведомстве.

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