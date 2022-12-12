В Ростовской области с 12 по 14 декабря прогнозируют дожди

В отдельных районах на дорогах ожидается гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Фото: Ольга ГОПАЛО

В Ростовской области с 12 по 14 декабря пройдут небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает Ростовский гидрометцентр.

Если в понедельник, 12 декабря, в донском регионе небольшой и умеренный дождь пройдет только местами, то в последующие три дня осадки в некоторых районах будут сильными. 13 декабря в ночные часы и утром - туман, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный и южный 7-12 метров в секунду, местами порывы до 15-20 метров в секунду. В ночные часы по Ростовской области ожидается до минус 2-3 градусов, по северу и востоку - до минус 6 градусов. В дневные часы будет до 4 градусов тепла, а по югу - до 7 градусов тепла.

14 декабря ночью в большинстве районов также ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный и южный с переходом на западный и северо-западный 6-11 метров в секунду, местами порывы ночью и утром 15-18 метров в секунду. В дневные часы столбик термометра поднимется до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью - от минус 4 до 1 градуса, местами - до минус 6 градусов.

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