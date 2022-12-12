В Ростове на Суворовском скоро стартует строительство детсада на 320 мест

Новое трехэтажное здание площадью больше семи тысяч квадратных метров появится на улице Андреева в конце 2023 года. Фото: сайт ВКБ Новостройки.

В Ростове, в микрорайоне Суворовский, скоро начнется строительство нового детского сада, рассчитанного на 320 мест. Об этом говорится на сайте застройщика.

Новое трехэтажное здание площадью больше семи тысяч квадратных метров появится на улице Андреева в конце 2023 года. Здесь будет работать 14 групп, в том числе и подготовительная для будущих первоклассников.

Проект здания уже одобрен, скоро застройщик получит разрешение на строительство. Детский сад будет передан на баланс города. Вскоре после этого малыши смогут играть, познавать мир.

Напомним, также застройщик планирует присоединить к уже существующей школе №75 второй модуль, увеличив количество мест. Новое здание встретит детей уже к началу следующего учебного года. Второй по счету модульный блок рассчитан на 400 учащихся. Площадка уже выбрана, а работы на объекте начаты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новая модульная школа в микрорайоне Суворовский откроется 1 сентября

Сейчас все работы ведутся по графику (подробнее)