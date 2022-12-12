В Ростовской области водитель сбил пожилую женщину

Сбитая автомобилем женщина доставлена в медучреждение. Фото: Анастасия ТАЛЫЗИНА

В Азове Ростовской области 59-летний водитель сбил 71-летнюю женщину, сообщает Управление ГИБДД по Ростовской области.

11 декабря 2022 года в 15:10 на переулке Маяковского, 14, водитель, управляя автомобилем «Вортекс-Эстина», по предварительным данным, наехал на пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате сбитая автомобилем женщина доставлена в медучреждение. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

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