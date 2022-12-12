В Ростовской области в преддверии Нового года подорожали продукты

В ноябре по сравнению с октябрем в цене выросла мороженая разделанная рыба Фото: Дарья АСЛАМОВА

В Ростовской области в преддверии новогодних праздников выросли цены на продукты. Актуальная информация об этом опубликована на сайте Ростовстата.

В ноябре по сравнению с октябрем в цене выросла мороженая разделанная рыба и сливочное масло. Стоимость за килограмм выросла на пять - с 291 до 296 и девять - с 706 до 715 рублей. Стоимость маргарина увеличилась до 228 рублей, что на пять рублей дороже, чем в октябре. Цена на печенье выросла на два рубля. За килограмм можно отдать 245 рублей вместо 243.

В стоимости выросли и огурцы. За килограмм попросят 128 рублей, вместо 87. Такая же ситуация и с другими сезонными овощами. Так, за килограмм помидоров нужно будет заплатить 124 рубля, хотя в октябре они еще стоили на 29 рублей меньше. Также в цене выросли и апельсины: со 126 до 131 рубля. А стоимость бананов наоборот уменьшилась на пять рублей. Теперь за килограмм можно заплатить до 100 рублей. Остальные продукты продают в Ростовской области по прежней цене.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Строительство двух детсадов в Ростове собираются завершить до конца 2022 года

Речь идет о дошкольных учреждениях в Левенцовке и Западном микрорайоне

(Подробности)