Строительство двух детсадов в Ростове собираются завершить до конца 2022 года

Дошкольные учреждения появятся и других районах донского региона Фото: Евгения ГУСЕВА

В Ростове-на-Дону до конца 2022 года планируют завершить строительство двух детских садов. Об этом представители администрации отчитались перед заместителем губернатора Владимиром Окуневым, сообщает сайт донского правительства.

Так, одно из новых дошкольных учреждений Ростова на 110 мест возводят в Западном микрорайоне. Этот объект обещают сдать до середины декабря. Второе проблемное здание в Левенцовке должно быть полностью готово до 25 числа этого же месяца.

Также, по данным властей, сейчас ведутся работы и в других территориях области. Например, в поселке Темерницком уже начали вводить в эксплуатацию новый детсад. В Батайске к Новому году собираются достроить школу на 600 мест, а в Таганроге уже появился детский сад на улице Адмирала Крюйса. Еще одно детское учреждение в приморском городе намерены завершить до конца года.

Добавим, Владимиру Окуневу также рассказали о работе по обеспечению жильем детей-сирот. Годовую программу уже выполнили в большинстве донских муниципалитетов, но «в зоне риска» по этому направлению пока остаются Таганрог, Шахты, Мартыновский и Тарасовский районы.

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