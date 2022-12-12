Сити-менеджер Ростова вручил паспорта лучшим школьникам донской столицы

Документы ребятам вручили в День Конституции. Фото: телеграм-канал сити-менеджера Алексея Логвиненко

12 декабря, в День Конституции, вручили паспорта лучшим школьникам Ростова-на-Дону. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

- Сегодня вместе с врио заместителя начальника городского управления МВД Кириллом Денисенко торжественно вручили самым активным школьникам главные документы гражданина нашей страны, - написал Алексей Логвиненко.

Паспорта получили: Ангелина и София Чередниковы, Варвара Черникова, Дарья Соколец, Амира Акуева, Захар Дегтярев, Екатерина Басс, Светлана Морозова, Александр Полонский, Анастасия Донченко, Надежда Вдовенко, Станислав Стариков, Амир Хузиев и Яна Голуб.

- Каждый из них - победитель или призер всероссийских, областных и городских олимпиад и конкурсов. В столь юном возрасте ребята уже имеют активную гражданскую позицию. Уверен, что все свои победы молодые ростовчане будут только приумножать, - добавил Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер напомнил юношам и девушкам, что быть гражданином Российской Федерации - высокая честь. В день получения паспорта молодые люди принимают на себя ответственность перед государством и обществом.

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