Гандболистки клуба «Ростов-Дон» обыграли китайский «Феникс» в матче Суперлиги

Игра прошла на площадке Дворца спорта. Фото: сайт ГК «Ростов-Дон»

Сегодня, 12 декабря, ГК «Ростов-Дон» одержал победу над китайским «Фениксом» в очередном матче Суперлиги. Счет встречи - 31:26 (18:14). Спортивная баталия состоялась на площадке ростовского дворца спорта, сообщает пресс-служба донского клуба.

Хозяйки завладели мячом с самого начала игры, уже к 15-й минуте на табло было 10:5 в пользу ростовчанок. В середине тайма Наталия Дерепаско взяла тайм-аут, и за следующие пять минут гандболистки «Ростов-Дона» забили еще три гола.

Однако с 24-й минуты у донской команды началась ошибки, и спортсменки «Феникса» смогли немного отыграться. После этого ростовчанки снова выровняли счет и обошли соперниц. На перерыв уходили при счете 18:14.

Во второй половине матча история повторилась: к 39-й минуте хозяйки оторвались до 23:17, но потом снова последовал неудачный отрезок. После счета в 24:26 Эдуард Кокшаров взял тайм-аут. Это явно помогло ростовчанкам, потому что они провели сразу несколько удачных атак. В итоге донские красавицы одержали победу над «Фениксом» со счетом 31:26.

18 декабря «Ростов-Дон» проведет последний матч на площадке ростовского Дворца спорта, после этого площадку закроют на реконструкцию. Встреча в рамках Суперлиги состоится со «Ставропольем». Стартовый свиток прозвучит в 19 часов по московскому времени.

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