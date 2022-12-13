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НовостиОбщество13 декабря 2022 4:41

В Ростовской области мужчину подозревают в краже драгоценностей

Злоумышленник проник в квартиру и вынес украшения
Лейла МИРИШОВА
Злоумышленник пробрался в квартиру и вынес все драгоценности

Злоумышленник пробрался в квартиру и вынес все драгоценности

Фото: Евгения ГУСЕВА

В Мартыновском районе 39-летнего мужчину подозревают в краже драгоценностей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, двоюродный брат женщины не поддерживал с ней отношения и практически не общался. Однако он знал, в какое время женщина уходит на работу и где лежат ключи от квартиры. В один из дней он подкараулил, когда его родственница ушла из дома и пробрался в квартиру. Мужчина украл драгоценные украшения стоимостью 50 тысяч рублей. Злоумышленник их продал, а деньги потратил на свои нужды.

Когда женщина пришла домой и обнаружила пропажу, то сразу же обратилась в полицию. Позже злоумышленника задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Кража". Ему избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

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