Мужчина не отвечает на звонки и сообщения почти месяц. Фото: "Подслушано Семикаракорск"

В Ростовской области без вести пропал 34-летний мужчина. Информация о пропавшем появилась в социальной сети.

Дмитрий Бондюгов (Понкратов) в ноябре отправился в Семикоракорск. Мужчина перестал выходить на связь с 19 ноября.

Обеспокоенные родственники обратились за помощью в полицию. Затем распространили ориентировку в социальных сетях. Во что был одет мужчина в день пропажи неизвестно. Мужчина среднего роста, у него темно-русые волосы и карие глаза. На спине у пропавшего Дмитрия Сергеевича есть татуировка от левой до правой лопатки.

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