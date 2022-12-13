Туристский интернет-портал Ростова выпустил электронный календарь на 2023 год

С наступлением нового месяца происходит автоматическая смена обоев рабочего стола. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону туристский интернет-портал выпустил электронный календарь на 2023 год. Об этом сообщили в администрации города.

Календарь подойдет для установки на рабочий стол компьютера. Отметим, что его разработали по заказу департамента экономики Ростова.

На каждом месяце изображены красивые виды города. Так, на календаре есть Ворошиловский мост, Театральная площадь, набережная и другие красивые виды донской столицы.

- С наступлением нового месяца происходит автоматическая смена обоев рабочего стола, – рассказали в городской администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большое одного не заводить: строгие правила содержания домашних животных примут 12 декабря в Ростовской области

В Ростовской области посчитали минимальные нормативы площадей, при которых разрешено заводить домашних животных

(Подробности)