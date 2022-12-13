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НовостиОбщество13 декабря 2022 5:45

Туристский интернет-портал Ростова выпустил электронный календарь на 2023 год

На фото изображены красивые виды донской столицы
Лейла МИРИШОВА
С наступлением нового месяца происходит автоматическая смена обоев рабочего стола. Фото: администрация Ростова-на-Дону

С наступлением нового месяца происходит автоматическая смена обоев рабочего стола. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону туристский интернет-портал выпустил электронный календарь на 2023 год. Об этом сообщили в администрации города.

Календарь подойдет для установки на рабочий стол компьютера. Отметим, что его разработали по заказу департамента экономики Ростова.

На каждом месяце изображены красивые виды города. Так, на календаре есть Ворошиловский мост, Театральная площадь, набережная и другие красивые виды донской столицы.

- С наступлением нового месяца происходит автоматическая смена обоев рабочего стола, – рассказали в городской администрации.

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