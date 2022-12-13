Роспотребнадзор Ростовской области предупредил о магазинной кукурузе с ботулизмом

При лабораторных исследованиях образцов проб кукурузы обнаружены возбудитель ботулизма и ботулотоксин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Управление Роспотребнадзора по Ростовской области предупредило о возможном появлении на прилавках донских магазинов вареной кукурузы, зараженной ботулизмом и ботулотоксином, которые могут стать причиной летального исхода. Об этом сообщили в ведомстве.

Отмечается, что произведенная в Узбекистане вареная кукуруза в вакуумной упаковке, массой 450 граммов, была выявлена в продаже в Азове, Азовском, Зерноградском и Кагальницком районах. На упаковке стоит две даты: дата производства — 02.08.2022, и срок годности - 01.08.2023 года.

- При лабораторных исследованиях образцов проб этой кукурузы обнаружены возбудитель ботулизма и ботулотоксин, - говорится в сообщении санитарного ведомства.

Данный продукт может стать причиной летального исхода. По данным Роспотребнадзора, уже есть заболевшие ботулизмом в городе Красноярке. В их анамнезе зафиксировано употребление в пищу этой отварной кукурузы в вакууме.

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