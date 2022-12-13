Василий Голубев: Уход западных компаний существенно не повлиял на экономику Ростовской области

Донской губернатор рассказал о влиянии ухода зарубежных компаний на донское производство.

Во время своего инвестиционного послания губернатор Ростовской области Василий Голубев отметил, что уход западных компаний существенно не повлиял на экономику Ростовской области.

Так, американский стекольный завод Guardian Glass был продан россиянам и сейчас работает под брендом Larta Glass. Доля итальянской компании «Энелл Россия» в проекте ветропарков Ростовской области приобретена «Лукойлом» и фондом «Газмпромбанк-Фрезия». Владение компанией по переработке сжиженного природного газа Аirproducts перешло к российскому «Техгазменеджмент».

По словам главы региона, все эти производства сейчас работают, власти взаимодействуют с их руководством в режиме реального времени.

Также Василий Голубев назвал семь губернаторских букв «И»: инновации, институты, инвестиции, индустриализация, инфраструктура, интеллект, инициатива. Восьмым «И» стало импортозамещение.

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