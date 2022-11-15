В Ростове местным жителям предложили делать инвестиции в нефтебизнес. Фото: Евгения ГУСЕВА

Жителям донской столице предложили сделать инвестиции в нефтебизнес. Продавец услуги выложил свое объявление на популярном сайте Avito.

Сумма для инвестиции установлена - 500 миллионов рублей, срок составляет один год. Эти средства пойдут для закупки большой партии нефтепродуктов. Согласно условиям договора, взамен будут предоставлены в залог четыре крупнейшие нефтебазы и около 30 АЗС и ГЗС.

Продавец услуги уверяет, что сделка будет зарегистрирована через МФЦ или нотариуса. Доход потенциального инвестора будет 30-36% годовых, а именно 15 миллионов рублей в месяц. Выплата процентов ежемесячно.

Но в отзывах те, кто уже работали с компанией, которая является автором объявления, написали, что связываться с ними не стоит, если в последствии не хочется потратить время на судебные тяжбы. Но нашлись и те, кому инвестиции в недвижимость помогли подзаработать.

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