В Ростове территорию аэропорта будут застраивать с 2023 года

Территория старого аэропорта будет использоваться для создания среды с полным комплексом услуг, сервисов и площадок. Фото: Артур СЕЛИМОВ

Территорию старого аэропорта Ростова начнут застраивать в 2023 году, рассказал во время инвестиционного послания губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Под жилую застройку планируется отдать не более 40% территории старого аэропорта, при этом активная фаза освоения пространства стартует уже в 2023 году. По словам главы региона, жилья будет немного, поскольку это будет комплексное развитие территории. Поэтому здесь будет полный комплекс всех услуг и сервисов, необходимых человеку в этом районе города.

Остальная территория будет использоваться для создания среды с полным комплексом услуг, сервисов и площадок. Для нового микрорайона придется построить и реконструировать 20 дорог и 6 развязок.

По проекту, развитие территории старого аэропорта пройдет в четыре этапа с 2028 по 2040 годы. Здесь будет построено 1,5 миллиона квадратных метров жилья и объектов социнфраструктуры.

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