Акция «Дари радость на Рождество» стартовала в храмах Ростова

В храмах Ростова и области стартовала традиционная благотворительная акция «Дари радость на Рождество!». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В храмах Ростова и области стартовала традиционная благотворительная акция «Дари радость на Рождество!». Ее цель - собрать подарки «особенных» девочек и мальчиков, ребят из неполных, многодетных, малоимущих семей, а также для маленьких беженцев с Донбасса.

Как рассказали организаторы, они с радостью примут у неравнодушных людей сладкие наборы, игрушки, товары для детского творчества, канцелярские принадлежности и сувениры.

Если вам есть, чем поделиться, приносите подарки в Центр гуманитарной помощи Ростовской епархии.

КОНКРЕТНО

Где принимают подарки

В ближайших к вашему дому храмах.Центр гуманитарной помощи Ростовской епархии находится в городе Ростове-на-Дону по адресу: ул. Орбитальная, 1-б. Подробности можно узнать пономеру горячей линии православной службы помощи: 8-800-775-81-30.

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