Власти намерены увеличить туристический поток в Ростовскую область до 4 млн человек

За восемь месяцев текущего года объем турпотока на Дон составил 2,5 миллиона человек. Фото: сайт правительства Ростовской области.

Власти Ростовской области увеличат туристический поток в регион до 4 миллионов человек. Об этом во время инвестиционного послания рассказал донской губернатор Василий Голубев.

По его словам, в настоящий момент цель по увеличению показателей пока далека от достижения — за восемь месяцев текущего года объем турпотока на Дон составил 2,5 миллиона человек.

Привлечь большее число туристов в Ростовскую область позволит повышение качества сервиса, считает Василий Голубев. В данный момент каждый туристический город региона обладает своей спецификой и приоритетными направления для развития туризма.

Так, в Старочеркасске можно узнать, что такое казачество, а в Азове скоро можно будет любоваться благоустроенной центральной частью города.

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