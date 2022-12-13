В Ростове приезжий москвич получил 15 лет колонии за убийство пенсионера

Задержанный уже был судим, он освободился из тюрьмы в 2021 году Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону приезжего москвича осудили на 15 лет колонии строгого режима за хладнокровное убийство пожилого мужчины. Об этом 13 декабря рассказали в пресс-службе управления Следкома России по региону.

По данным ведомства, в январе 2022 года 32-летний бандит пришел в квартиру к 80-летнему пенсионеру и устроил ссору. В какой-то момент агрессивный гость набросился на старика, накинул ему на голову полимерную пленку и задушил.

После этого преступник осмотрел квартиру и забрал себе 4 тысячи рублей, мобильный телефон, а также банковскую карту. Скрыть следы борьбы он надеялся с помощью огня, и даже поджог вещи в помещении, но это в итоге все равно ему не помогло избежать наказания.

- Задержанный во всем сознался еще во время следствия, суда он ожидал в СИЗО. Известно, что приговор вынесли по четырем уголовным статьям. Однако вердикт пока не вступил в законную силу, поэтому осужденный еще может его оспорить, - добавили в Следкоме.

Добавим, мужчина, которого задержали за убийство, ранее уже был судим за имущественные преступления и освободился из мест лишения свободы в декабре 2021 года.

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