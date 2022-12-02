В Ростовской области будут судить женщину, которая утопила новорожденного в баке туалета

Задержанной грозит до 5 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области перед судом предстанет 36-летняя женщина, которую обвиняют в убийстве новорожденного машина. Об этом сегодня, 2 декабря, рассказали в пресс-службе управления Следственного комитета России по донскому региону.

По данным ведомства, в сентябре 2022 года подозреваемая находилась в Ростове-на-Дону. На одной из улиц горе-мать почувствовала схватки и спряталась в туалетной кабинке около торгового павильона.

Женщина родила, но оставлять малютку себе не собиралась - живого и вполне здорового мальчика она положила в туалетный бак и сбежала. После этого ребенок умер.

Мать нашли спустя время, она во всем призналась следователям. Сейчас по статье «Убийство новорожденного» женщине, как минимум, грозит до 4 лет ограничения свободы. Максимальное наказание - до 5 лет тюрьмы.

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Эта история могла завершиться плачевно, но, к счастью, все обошлось (подробности)