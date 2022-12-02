В Ростове помогли подростку, который не мог снять кольцо и мучился несколько дней

Кольцо застряло на безымянном пальце. Фото: управление по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону спасатели помогли подростку, который не мог снять кольцо и мучился от неутихающей боли несколько дней. Об этом рассказали в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Как выяснилось, молодой человек 1 декабря сам обратился к сотрудникам экстренной службы. К этому моменту его безымянный палец уже опасно распух, и все могло закончиться весьма плачевно, но спасатели не позволили произойти плохому.

- Сначала обработали проблемное место на руке, а потом, используя капроновую нить, освободили юношу из «оков». Владелец украшения очень обрадовался. Дальнейшей медицинской помощи не потребовалось, - рассказали в управлении по делам ГО и ЧС.

Экстренные службы города ежедневно оказывают помощь местным жителям в совершенно разных ситуациях. Так, например, совсем недавно в опасность попала пожилая женщина. Ростовчанка упала в погреб с высоты в 2,5 метра и не могла самостоятельно выбраться. Прибывшие на место происшествия сотрудники аккуратно подняли пострадавшую и передали скорой помощи.

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