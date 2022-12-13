В Ростовской области опровергли принудительную подписку на соцсети районных властей

Областные власти не следят за числом подписчиков на аккаунтах районных администраций Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области родителей школьников не принуждали подписываться на официальную группу администрации Аксайского района. Людей просто приглашали в аккаунт для того, чтобы сообщать новости и проводить опросы, пояснили местные власти.

- Социальные сети помогают информировать о важных событиях и мероприятиях. В сети проводим опросы и голосования. Кроме того, мы ведем активную обратную связь с жителями, отвечаем на комментарии, реагируем на жалобы, поэтому стараемся увеличить число подписчиков. Надеемся, что большинство жителей станут нашими подписчиками и будут получать достоверную информацию, - пояснили районные власти.

Ситуацию также прокомментировали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

- Правительство области не следит за числом подписчиков на каких бы то ни было аккаунтах и не дает указания по их увеличению. Вместе с тем, власти ведут реестр официальных страниц администраций, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что администрация Аксайского района якобы должна была подписать на свои соцсети до 20% от взрослого населения муниципалитета.

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