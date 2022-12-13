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НовостиОбщество13 декабря 2022 16:20

В Ростовской области опровергли принудительную подписку на соцсети районных властей

Ситуацию с аккаунтом аксайской администрации ранее подробно разъяснили
Ангелина СКИБА
Областные власти не следят за числом подписчиков на аккаунтах районных администраций

Областные власти не следят за числом подписчиков на аккаунтах районных администраций

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Ростовской области родителей школьников не принуждали подписываться на официальную группу администрации Аксайского района. Людей просто приглашали в аккаунт для того, чтобы сообщать новости и проводить опросы, пояснили местные власти.

- Социальные сети помогают информировать о важных событиях и мероприятиях. В сети проводим опросы и голосования. Кроме того, мы ведем активную обратную связь с жителями, отвечаем на комментарии, реагируем на жалобы, поэтому стараемся увеличить число подписчиков. Надеемся, что большинство жителей станут нашими подписчиками и будут получать достоверную информацию, - пояснили районные власти.

Ситуацию также прокомментировали в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Дона.

- Правительство области не следит за числом подписчиков на каких бы то ни было аккаунтах и не дает указания по их увеличению. Вместе с тем, власти ведут реестр официальных страниц администраций, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что администрация Аксайского района якобы должна была подписать на свои соцсети до 20% от взрослого населения муниципалитета.

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