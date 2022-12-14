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НовостиОбщество14 декабря 2022 5:42

В Багаевском районе мужчина незаконно вырубал деревья

В отношении него возбудили уголовное дело
Лейла МИРИШОВА
Злоумышленник спилил сразу три Дуба

Злоумышленник спилил сразу три Дуба

Фото: Иван ПРОХОРОВ

В Багаевском районе мужчину подозревают в незаконной вырубке деревьев. Об этом сообщили в ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, 56-летний местный житель отправился в ближайшее лесничество, в районе хутора Федулов, за "добычей". Мужчина взял бензопилу и спилил три Дуба. Известно.что вырубка на этой территории строго запрещена. Сумма ущерба составила больше 144 тысяч рублей. Когда сотрудник лесничества увидел "пропажу", то обратился в полицию.

Злоумышленника задержали и возбудили уголовное дело по статье "Незаконная рубка лесных насаждений". Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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