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НовостиОбщество14 декабря 2022 9:49

В Ростовской области осудили двух мужчин за подготовку убийства

Злоумышленников приговорили к восьми годам колонии строгого режима
Лейла МИРИШОВА
В отношении мужчин возбудили уголовные дела

В отношении мужчин возбудили уголовные дела

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Каменском районе осудили двух мужчин, которые заказали убийство знакомого. Об этом сообщили 14 декабря в СУ СК по Ростовской области.

Следствие установило, что в 2020 году знакомые задолжали большую сумму общему товарищу. Мужчины не могли вернуть долг и решили избавиться от знакомого. Они предложили другому знакомому 300 тысяч рублей, чтобы он помог им убить друга. Тот согласился, ему привезли оружие для убийства и рассказали о жертве. Однако мужчина вместо того, чтобы отправиться на дело, сообщил правоохранителям о плане своих друзей. Товарищей задержали и возбудили уголовные дела по статьям «Организация приготовления к убийству по найму» и «Незаконный оборот оружия».

Суд приговорил одного из мужчин к восьми годам и восьми месяцам лишения свободы, а его товарища — к восьми годам в колонии строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил.

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