Власти Ростова рассказали, куда пропал электробус

Электробус проработал до 28 ноября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Ростова-на-Дону рассказали, куда пропал электробус с городских дорог. 28 ноября была завершена эксплуатация транспорта в тестовом режиме. Информацию об этом подтвердили в администрации.

Первый тестовый запуск электротранспорта состоялся 26 октября этого года. В течение месяца он курсировал по маршруту № 88 "Главный автовокзал – ул. Большая Садовая – ул. 20-я Линия – Пригородный автовокзал".

Электробус перевез за время работы 12 тысяч пассажиров. Водители транспорта остались довольны его характеристиками.

— Отзывы водителей после проведения тестовой эксплуатации остались положительные. В основном они оценили комфортабельность, плавность хода, эргономику кабины и хороший обзор, — приводит газета «Молот» слова начальника управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ администрации города Марию Петрову.

В мэрии также уточнили, что теперь планируется закупить еще 20 электробусов.

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