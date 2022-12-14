Около 60 человек в Ростовской области заболели свиным гриппом

Жителей Дона внимательно относится к своему здоровью Фото: Олег ЗОЛОТО

Около 60 человек в Ростовской области за неделю заболели свиным гриппом. Эту информацию опубликовали на сайте управления Роспотребнадзора.

- В регионе с 5 по 11 декабря обследовали 225 человек с предположительным ОРВИ. Среди них выявили 113 положительных результатов. Вирусы гриппа были определены в 63 случаях и представлены вирусом А (Н1N1) (ред. свиным гриппом), а также вирусом гриппа В, - говорится на портале ведомства.

К слову, заболеваемость ОРВИ на сегодняшний день составляет 123,8 %. Переболели, а также еще лечатся от респираторной инфекции около 30 тысяч человек.

Специалисты просят жителей Дона внимательно относится к своему здоровью и здоровью других людей. В общественных местах рекомендуют носить маски. Нужно поддерживать иммунитет и не допускать переохлаждения.

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