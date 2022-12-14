Депутата из Ростовской области Максима Геласа демобилизовали после службы в зоне СВО

Депутат будет заниматься координацией помощи участникам СВО. Фото: телеграм-канал Максима Геласа

Депутата Заксобрания Ростовской области Максима Геласа демобилизовали как многодетного отца. Парламентарий провел в зоне специальной операции три месяца, и 13 декабря сообщил в своем телеграм-канале о возвращении домой.

- Я пошел рядовым добровольцем на передовую, чтобы внести свой маленький вклад в нашу общую победу и понять, чем живут наши люди. Сегодня возвращаюсь в донской парламент, к своей семье и детям, продолжая помогать фронту. Не оставляю ни Донецк, ни Луганск. Теперь знаю изнутри, чем живут там наши люди, какая помощь и поддержка им нужна, - написал Максим Гелас.

Депутат пообещал приложить «все усилия, знания и опыт, чтобы люди жили лучше и были надежно защищены». Также Максим Гелас поделился своими воспоминаниями.

- Мы ходили вместе в атаки, рыли окопы, защищали поселки и мирных жителей. Снимали мины и растяжки, лечили людей, помогали детям, женщинам и старикам, и снова шли в атаки. Я видел раненых, видел убитых товарищей, неоднократно погибнуть мог и сам. Слава Богу за все! Спасибо всем, кто переживал и поддерживал. Работаем дальше. Победа будет за нами, - добавил донской парламентарий.

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