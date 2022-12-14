15 призывников из Ростовской области отправились в Президентский полк

Донских срочников в Президентский полк отправляют с 2005 года. Фото: сайт правительства РО

Из Ростовской области в Президентский полк комендатуры Московского Кремля отправили 15 призывников. Молодые люди уже выехали в столицу с батайского сборного пункта, сообщил заместитель губернатора Вадим Артемов.

- Ребята прошли конкурс, успешно преодолев профессиональное и психологическое тестирование, а также углубленное медицинское обследование. Особое внимание при отборе уделяли физическим данным юношей и морально-психологическому состоянию, - пояснил Вадим Артемов.

Напомним, из донского региона в Президентский полк срочников отправляют с 2005 года. Всего выбирают по 30 человек: 15 юношей во время весеннего призыва и еще 15 - осенью.

В этот раз службу будут нести ребята из Ростова-на-Дону, Азова, Батайска, Таганрога, Шахт, Аксайского, Зерноградского, Красносулинского, Константиновского, Октябрьского и Усть-Донецкого районов.

Напомним, осенний призыв 2022 года начался 1 ноября. Вооруженные силы должны пополнить около 4 тысяч жителей Дона. Сейчас эту задачу выполнили на 80 %, набор новобранцев еще идет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области более 100 военных отразили нападение условных диверсионных групп

Навыки и умения отработали бойцы мотострелковых частей соединения ЮВО (подробности)