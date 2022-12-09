В Ростовской области более 100 военных отразили нападение условных диверсионных групп

В учениях задействовали около 15 единиц техники. Фото: сайт Минобороны России

В Ростовской области более 100 военных провели тренировку по отражению нападения условных диверсионных групп. Также задействовали около 15 единиц техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили «Тигр», сообщает пресс-служба ЮВО.

По легенде учений, диверсанты попытались захватить склады с боеприпасами и оружием на территории мотострелковой части, но донские бойцы успешно отразили это нападение.

Сначала дежурные подразделения блокировали противника, а затем открыли огонь на поражение. Для усиления использовали военные машины и дымовую завесу. В итоге все точки условных врагов подавили и уничтожили. После этого специалисты РХБЗ проверили всю территорию на предмет заражения отравляющими веществами.

Как добавили в ЮВО, участники тренировки также вспомнили навыки оказания первой помощи и действия при обнаружении взрывоопасных предметов. Отработку знаний и умений провели в том числе на постах воздушного наблюдения.

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