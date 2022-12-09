Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ВидеоФотоCovid-19 в РостовеСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика9 декабря 2022 6:44

В Ростовской области более 100 военных отразили нападение условных диверсионных групп

Навыки и умения отработали бойцы мотострелковых частей соединения ЮВО
Ангелина СКИБА
В учениях задействовали около 15 единиц техники. Фото: сайт Минобороны России

В учениях задействовали около 15 единиц техники. Фото: сайт Минобороны России

В Ростовской области более 100 военных провели тренировку по отражению нападения условных диверсионных групп. Также задействовали около 15 единиц техники, в том числе бронетранспортеры БТР-82А и бронеавтомобили «Тигр», сообщает пресс-служба ЮВО.

По легенде учений, диверсанты попытались захватить склады с боеприпасами и оружием на территории мотострелковой части, но донские бойцы успешно отразили это нападение.

Сначала дежурные подразделения блокировали противника, а затем открыли огонь на поражение. Для усиления использовали военные машины и дымовую завесу. В итоге все точки условных врагов подавили и уничтожили. После этого специалисты РХБЗ проверили всю территорию на предмет заражения отравляющими веществами.

Как добавили в ЮВО, участники тренировки также вспомнили навыки оказания первой помощи и действия при обнаружении взрывоопасных предметов. Отработку знаний и умений провели в том числе на постах воздушного наблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Замгубернатора Ростовской области сообщил о запрете направлять срочников в зону СВО

Сейчас на службу отправились уже 2 тысячи донских призывников (подробности)