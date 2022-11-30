Замгубернатора Ростовской области сообщил о запрете направлять срочников в зону СВО

Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной операции Фото: Михаил ФРОЛОВ

Срочников из Ростовской области не будут отправлять в зону проведения специальной операции. Запрет на это поступил от Генерального штаба Вооруженных сил России, рассказал 30 ноября заместитель донского губернатора Вадим Артемов.

- Мероприятия осеннего призыва не связаны с проведением специальной операции, Генеральным штабом ВС России дано указание о категорическом запрещении направления военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в районы ее проведения. Также молодых людей не будут направлять на территории, вновь вошедшие в состав нашей страны, - подчеркнул Вадим Артемов.

Добавим, к этому моменту на службу отправились уже около 2 тысяч донских призывников, еще около 2 тысяч человек примут в армию до конца года.

Ранее военный комиссар области Игорь Егоров отметил, что количество призывников в этом году не превышает норму призыва в 2021 году. Молодых людей в 60 % случаев должны направлять в воинские части на территории ЮВО. Доставлять солдат к местам службы будут отдельным транспортом. По прибытии они должны пройти двухнедельный карантин.

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